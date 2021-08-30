Аграрная сфера в Украине остается одним из самых привлекательных направлений для инвестиций, - Довбенко

Открытие рынка земли может стать толчком для развития агропромышленной сферы в Украине и увеличит интерес инвесторов к украинскому агросектору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя компании Evris Андрея Довбенко в колонке на " Обозреватель ".

"Аграрная сфера в Украине традиционно является одним из самых привлекательных направлений для инвестиций. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, на конец 2020 года доля агросектора в общей структуре украинского экспорта достигла 45%. А объем инвестиций в украинском сельском хозяйстве за последние 7 лет вырос на 81%. Это означает, что аграрная сфера меньше, чем другие, подвергается воздействию негативных политических и экономических факторов", - считает Довбенко.

Кроме того, по его словам, это стабильная отрасль, ведь спрос на продукцию существует весь год, а популярность натуральных фермерских продуктов постоянно растет.

"Аграрный бизнес привлекает инвесторов и отсутствием жестких барьеров для входа с точки зрения первоначальных инвестиций: можно начинать с небольших инвестиций - до 100 тыс. долларов, например, в ягодные культуры, не требующие крупных вложений. Но если позволяют ресурсы - в частности, наличие земельного банка и отсутствие существенных ограничений по сумме инвестиций, то целесообразно вкладываться в выращивание зерновых. Для этого нужно нарастить земельный банк, приобрести недвижимость, сельскохозяйственную технику, посевной материал и тому подобное", - добавляет он.

Также среди направлений для инвестирования птицеводство, предприятия по производству пищевых продуктов, переработки и экспорта лекарственных трав для фармацевтической, косметической и других отраслей.

"Оптимизма относительно успешности инвестиций в аграрной сфере добавляет и тот факт, что Украину рассматривают как мирового гаранта продовольственной безопасности. И не без оснований: наше государство занимает четвертое место среди крупнейших поставщиков аграрной продукции в европейские государства - мы закрываем 1,5% экспорта сельскохозяйственной продукции в страны ЕС. Так, за первые четыре месяца 2021 года наблюдается рост экспорта с/х продукции на 7,3% - до показателя в 1024 млн евро (+69 млн евро)", - объясняет бизнесмен.

По его мнению, оживление аграрного рынка ожидается и в связи с открытием рынка земли, которое произошло 1 июля 2021 для физических лиц-резидентов Украины.

Таким образом, резюмирует он, отмена моратория на продажу земли и позиции Украины на мировых рынках открывают новые возможности и широкий инвестиционный потенциал.