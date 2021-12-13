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Україна випереджає Канаду за рівнем розвитку агротехнологій, - Довбенко

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Київ, Понеділок 13 грудня 2021 10:31
Україна випереджає Канаду за рівнем розвитку агротехнологій, - Довбенко Фото: країна випереджає Канаду за рівнем розвитку агротехнологій (flickr)
Автор: Артем Горовенко

Україна традиційно показує високі результати в сільськогосподарському секторі. Станом на сьогодні ми вже випереджаємо Канаду за рівнем розвитку агротехнологій.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив керуючий партнер Evris Invest Андрій Довбенко.

"До Америки ми ще багато в чому не дійшли, але Канаду за рівнем розвитку агротехнологій в країні вже обігнали. Відповідно, у нас країна велика, землі багато. Є якісь проблеми зі зміною клімату, з вологою, але вони все вирішувані. І якщо подивитися, як в Арізоні американці вирощують - нам дуже пощастило. У них все на поливі, і весь полив практично виходить з підземного джерела, що коштує космічних грошей. Нам поки доводиться працювати з чимось простішим", - вважає Довбенко.

Україна випереджає Канаду за рівнем розвитку агротехнологій, - Довбенко

Однак, на його думку, на ефективність агросектора заведено дивитися в розрізі 10 років - з яких, як правило, три поганих, три хороших, чотири середніх.

"Щодо перспектив, в цьому випадку все досить однозначно. Населення у світі стає більше. Так, з'являються також якісь нові технології, але в таких великих промислових масштабах робити їжу іншим способом, крім як просто вирощувати, я не бачу можливості в найближчому майбутньому", - наголосив експерт.

Нагадаємо, раніше Андрій Довбенко заявляв, що відкриття ринку землі може стати поштовхом для розвитку агропромислової сфери в Україні і збільшить інтерес інвесторів до українського агросектору.

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