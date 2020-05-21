Украина в ООН требует от России прекратить нарушение прав жителей Крыма

В представительстве Украины при ООН призвали Российскую Федерацию прекратить нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Также от России требуют предоставить доступ к полуострову.

Об этом сообщается в Twitter представительства Украины при ООН.

Украинские дипломаты напомнили, что оккупационные власти пытаются уничтожить жизни сотни жителей Крыма.

"Россия должна прекратить нарушения прав человека и предоставить, без предварительных условий, доступ к Крыму", - говорится в сообщении.

Так, Украина в ООН напомнила, что трагедия в Крыму имеет человеческие лица. Дипломаты рассказали о крымчанах, чьи права грубо нарушаются по сфабрикованным обвинениям.

В частности, Олег Приходько, 61 год, был арестован и незаконно перевезен в Россию за то, что в его доме был установлен украинский флаг.

Сервера Мустафаева, 34 года, крымскотатарского активиста, координатора гражданского общества "Крымская солидарность", которое отслеживает и документирует нарушения прав человека в Крыму, обвиняют в терроризме и незаконно вывезли в Ростов-на-Дону.

Владимир Якименко, 36 лет, водитель такси и активист, в 2019 году был арестован при въезде в Крым и обвинен в незаконном обороте наркотиков. Под пытками он признал себя виновным.

Яшар Муединов, 52 года, крымский татарин, активист Крымской солидарности, был арестован в 2019 году и обвинен в терроризме. Чтобы заставить Яшара признать себя виновным, российские оккупационные власти поместили его в психиатрическую клинику.

Ранее спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил, что Российская Федерация пытается различными методами узаконить аннексию Крыма.

Напомним, Российская Федерация намерена провести в Совете безопасности ООН неформальную видеоконференцию с жителями оккупированного Крыма.