Украина в ООН: судьба почти 5 тыс. детей-сирот в Крыму остается неизвестной

Украина в ООН призвала Россию понести ответственность за детей, лишенных родительской опеки, на оккупированных территориях Крыма. Такое заявление сделали по случаю Международного дня защиты детей.

Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ООН в Facebook.

Отмечается, что в Крыму до оккупации 2014 года было 4,9 тыс. сирот и детей лишенных родительской опеки. С того времени их судьба остается неизвестной.

"Россия как законная власть должна принять все необходимые меры для уважения прав детей, в том числе не допустить их незаконного перевода за пределы украинской территории", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала этого года на Донбассе пострадали от обстрелов десять детей.

РБК-Украина писало, что правоохранители фиксируют многочисленные случаи вербовки детей пророссийскими боевиками на Донбассе, что нарушает законы ведения войны.