Україна в ООН: доля майже 5 тис. дітей-сиріт в Криму залишається невідомою

Україна в ООН закликала Росію понести відповідальність за дітей, позбавлених батьківської опіки, на окупованих територіях Криму. Таку заяву зробили з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.

Про це йдеться у повідомленні Постійного представництва України при ООН у Facebook.

Зазначається, що у Криму до окупації 2014 року було 4,9 тис. сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. З того часу їхня доля залишається невідомою.

"Росія як законна влада повинна вжити всіх необхідних заходів для поваги прав тих дітей, в тому числі не допустити їх незаконного переведення за межі української території", - говориться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з початку цього року на Донбасі постраждали від обстрілів десятеро дітей.

РБК-Україна писало, що правоохоронці фіксують численні випадки вербування дітей проросійськими бойовиками на Донбасі, що порушує закони ведення війни.