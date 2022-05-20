Україна в ООН застерегла інші країни від купівлі краденого зерна
Держави, які купуватимуть у Росії викрадену в України сільськогосподарську продукцію, можна вважати причетними до злочину викрадення. Про це заявив у Раді Безпеки ООН радник Постпреда України при ООН Сергій Дворник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Дипломат зазначив, що Росія, розв'язавши війну, завдала удару по глобальній продовольчій безпеці. Експорт української продукції майже зупинився через блокування Росією портів на Чорному морі.
За його словами, ще однією загрозою є дії Росії з конфіскації українського зерна для власного споживання або нелегального продажу на міжнародних ринках. Російські окупанти вже вкрали не менше 400-500 тис. тонн зерна.
"Україна вже попередила країни-споживачі, що партії зерна, які експортує Росія, можуть містити крадене українське зерно. Будь – яка країна, свідомо купує це зерно, буде вважатися причетною до злочину", - сказав Дворник.
Радник Постпреда України при ООН також зазначив, що не повинно бути ніяких сумнівів у тому, хто відповідає за можливий голод мільйонів людей в Азії, Африці та інших частинах світу і на окупованих територіях України.
Нагадавши, російські судна, що транспортують вкрадене українське зерно до Сирії, потрапили на супутникові знімки. Для цього Росія використовує три кораблі, один з них балкер "Матрос Позинич".
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