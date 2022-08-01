Украина ограничит объемы экспорта по морю на старте работы "зерновых коридоров"

"Я думаю, что первые две недели мы будем работать в пробном режиме , поэтому будет не более трех судов в день в каждом направлении. Нам важно понять, что этот маршрут безопасен, и тогда мы начнем увеличивать количество судов", - заявил Кубраков.

При этом министр добавил, что отметку в 3 миллиона тонн вывезенной агропродукции планируют достичь за 4-6 недель.

"В довоенное время мы экспортировали 5-7 миллионов тонн в месяц, так что я думаю, что это не выглядит нереальным", - добавил министр.