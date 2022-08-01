Украина ограничит объемы экспорта по морю на старте работы "зерновых коридоров"

Украина планирует частично ограничить экспорт агропродукции по морю в первые недели работы "зерновых коридоров".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова в эфире канала Bloomberg.
"Я думаю, что первые две недели мы будем работать в пробном режиме , поэтому будет не более трех судов в день в каждом направлении. Нам важно понять, что этот маршрут безопасен, и тогда мы начнем увеличивать количество судов", - заявил Кубраков.
При этом министр добавил, что отметку в 3 миллиона тонн вывезенной агропродукции планируют достичь за 4-6 недель.
"В довоенное время мы экспортировали 5-7 миллионов тонн в месяц, так что я думаю, что это не выглядит нереальным", - добавил министр.
Напомним, ранее стало известно, что первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта. На его борту 26 тыс тонн кукурузы.
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