RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна обмежить обсяги експорту морем на старті роботи "зернових коридорів"

Фото: Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна планує частково обмежити експорт агропродукції по морю в перші тижні роботи "зернових коридорів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра інфраструктури України Олександра Кубракова в ефірі каналу Bloomberg.

"Я думаю , що перші два тижні ми будемо працювати в пробному режимі, тому буде не більше трьох суден на день в кожному напрямку. Нам важливо зрозуміти, що цей маршрут безпечний, і тоді ми почнемо збільшувати кількість суден", - заявив Кубраков.

При цьому міністр додав, що позначку в 3 мільйони тонн вивезеної агропродукції планують досягти за 4-6 тижнів.

"У довоєнний час ми експортували 5-7 мільйонів тонн на місяць, так що я думаю, що це не виглядає нереальним", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту. На його борту 26 тис тонн кукурудзи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаМІУ