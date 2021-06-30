Украина однажды вступит в НАТО, - МИД Польши

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что вступление Украины в НАТО когда-нибудь состоится. При этом он добавил, что Украина делает все возможное для этого.
Об этом сообщает Gazeta Prawna.
"Вопрос присоединения Украины к НАТО находится в повестке с 1998 года. Однажды это произойдет. Украина делает все возможное, чтобы добиться требуемых целей", - заявил Пшидач.
Он также напомнил, что Европейский союз в 2016 году принял документ, который содержит пять принципов отношений с Россией, и "избирательный" "диалог является только одним из них".
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина является страной-претендентом на членство в альянсе, но для вступления должна сделать больше для реализации всех реформ.
А во Франции, например, прямо заявили, что еще не сложились условия для вступления Украины в НАТО.