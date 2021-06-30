Україна одного разу вступить до НАТО, - МЗС Польщі

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач заявив, що вступ України до НАТО коли-небудь відбудеться. При цьому він додав, що Україна робить все можливе для цього.

"Питання приєднання України до НАТО знаходиться в порядку з 1998 року. Одного разу це станеться. Україна робить все можливе, щоб домогтися необхідних цілей", - заявив Пшидач.

Він також нагадав, що Європейський союз у 2016 році прийняв документ, який містить п'ять принципів відносин з Росією, і "виборчий" "діалог є тільки одним з них".

"Що ми бачимо останнім часом? Військова ескалація з боку Москви біля українських кордонів, агресивні дії в Криму, втручання в Білорусь, інформаційні атаки в Польщі. Це їх позитивна атмосфера для створення діалогу на високому рівні?",- підкреслив Пшидач.