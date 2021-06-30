Украина однажды вступит в НАТО, - МИД Польши

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что вступление Украины в НАТО когда-нибудь состоится. При этом он добавил, что Украина делает все возможное для этого.

"Вопрос присоединения Украины к НАТО находится в повестке с 1998 года. Однажды это произойдет. Украина делает все возможное, чтобы добиться требуемых целей", - заявил Пшидач.

Он также напомнил, что Европейский союз в 2016 году принял документ, который содержит пять принципов отношений с Россией, и "избирательный" "диалог является только одним из них". Среди этих принципов он упомянул поддержку и мониторинг соблюдения прав человека в России, а также поддержку минских соглашений.

"Что мы видим в последнее время? Военная эскалация со стороны Москвы у украинских границ, агрессивные действия в Крыму, вмешательства в Беларусь, информационные атаки в Польше. Это их положительная атмосфера для создания диалога на высоком уровне?", - подчеркнул Пшидач.