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Украина однажды вступит в НАТО, - МИД Польши

Новина українською →
Польша, Среда 30 июня 2021 21:05
Украина однажды вступит в НАТО, - МИД Польши Фото: заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач (twitter.com/marcin_przydacz)
Автор: РБК-Украина

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что вступление Украины в НАТО когда-нибудь состоится. При этом он добавил, что Украина делает все возможное для этого.

Об этом сообщает Gazeta Prawna.

"Вопрос присоединения Украины к НАТО находится в повестке с 1998 года. Однажды это произойдет. Украина делает все возможное, чтобы добиться требуемых целей", - заявил Пшидач.

Он также напомнил, что Европейский союз в 2016 году принял документ, который содержит пять принципов отношений с Россией, и "избирательный" "диалог является только одним из них". Среди этих принципов он упомянул поддержку и мониторинг соблюдения прав человека в России, а также поддержку минских соглашений.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина является страной-претендентом на членство в альянсе, но для вступления должна сделать больше для реализации всех реформ.

А во Франции, например, прямо заявили, что еще не сложились условия для вступления Украины в НАТО.

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