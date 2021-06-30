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Україна одного разу вступить до НАТО, - МЗС Польщі

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Польща, Середа 30 червня 2021 21:05
Україна одного разу вступить до НАТО, - МЗС Польщі Фото: заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач (twitter.com/marcin_przydacz)
Автор: РБК-Україна

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач заявив, що вступ України до НАТО коли-небудь відбудеться. При цьому він додав, що Україна робить все можливе для цього.

Про це повідомляє Gazeta Prawna.

"Питання приєднання України до НАТО знаходиться в порядку з 1998 року. Одного разу це станеться. Україна робить все можливе, щоб домогтися необхідних цілей", - заявив Пшидач.

Він також нагадав, що Європейський союз у 2016 році прийняв документ, який містить п'ять принципів відносин з Росією, і "виборчий" "діалог є тільки одним з них". Серед цих принципів він згадав підтримку і моніторинг дотримання прав людини в Росії, а також підтримку Мінських угод.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна є країною-претендентом на членство в Альянсі, але для вступу повинна зробити більше для реалізації всіх реформ.

А у Франції, наприклад, прямо заявили, що ще не склалися умови для вступу України до НАТО.

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