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Украина одна из первых поддержала призыв генсека ООН прекратить огонь на время пандемии, - Зеленский

Автор: РБК-Украина

Украина одной из первых поддержала призыв генсека ООН Антониу Гутерриша о прекращении огня на время пандемии. Украинская сторона пыталась установить и удерживать перемирие на Донбассе с июля 2020 года.

Об этом Зеленский заявил в разговоре с Гутерришом, сообщает пресс-служба ОП.

В ходе переговоров особое внимание уделили ситуации по безопасности на востоке Украины, учитывая увеличение военного присутствия РФ вдоль украинской границы и на временно оккупированных территориях.

Зеленский поблагодарил Гутерриша за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее мирных усилий.

"Хочу еще раз выразить поддержку вашем прошлогоднем призыву о прекращении огня на период пандемии COVID-19. Украина одной из первых поддержала этот призыв и делала все возможное для его воплощения, начиная с июля 2020 года", - сказал президент.

Напомним, 23 марта 2020 года генеральный секретарь Организации Об'объединенных Наций Антониу Гутеріш призвал прекратить все вооруженные конфликты в мире из-за коронавируса COVID-19.

"Пора заморозить вооруженные конфликты и совместно сосредоточиться на настоящей борьбе за собственные жизни", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Украина стала 170 страной, которая поддержала призыв генсека.

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Новости Украины ООНАнтониу ГутерришВладимир Зеленский
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