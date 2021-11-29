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Украина одержала первую победу в отборе на баскетбольный ЧМ-2023

Автор: Игорь Литвиненко

Сборная Украины по баскетболу одержала первую победу в отборе на чемпионат мира-2023. Подопечные Айнарса Багатскиса в Киеве переиграли Северную Македонию - 78:61.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Первые две четверти поединок проходил в равной борьбе, однако все время немного впереди были македонцы. Украина смогла впервые выйти вперед лишь в третей четверти. А в заключительной 10-минутке "желто-синие" совершили рывок, который и помог одержать уверенную победу в матче.

Лучшим по эффективности составе Украины стал Артем Пустовый - 18 очков, 5 подборов и 3 блока. В целом кроме него еще трое игроков набрали 10+ очков - Денис Лукашов (13), Илья Сидоров (13) и Александр Липовый (12).

У Северной Македонии лучшим был Боян Крстевски с 14 очками.

После двух туров у украинцев 3 очка. В первом туре "желто-синие" уступили Грузии. Сегодня в 21:30 состоится матч между лидерами нашей группы - Испания примет Грузию.

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Сборная УкраиныБаскетбол