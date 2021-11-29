Україна здобула першу перемогу у відборі на баскетбольний ЧС-2023

Перші дві чверті поєдинок проходив у рівній боротьбі, проте весь час трохи попереду були македонці. Україна змогла вперше вийти вперед лише в третій чверті. А в заключній 10-хвилинці "жовто-сині" зробили ривок, який і допоміг здобути впевнену перемогу в матчі.

Кращим за ефективністю складі України став Артем Пустовий-18 очок, 5 підбирань і 3 блоки. В цілому крім нього ще троє гравців набрали 10 + очок - Денис Лукашов (13), Ілля Сидоров (13) і Олександр Липовий (12).

У Північній Македонії кращим був Боян Крстевскі з 14 очками.

Після двох турів в українців 3 очки. У першому турі "жовто-сині" поступилися Грузії. Сьогодні о 21: 30 відбудеться матч між лідерами нашої групи - Іспанія прийме Грузію.