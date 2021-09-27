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Украина обжалует новый газовый контракт Венгрии и РФ. Обратится в Еврокомиссию

Автор: Юлия Бойко

Украинская сторона намерена обжаловать новый газовый контракт Венгрии и Российской Федерации в обход территории Украины. В частности, через Европейскую комиссию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

"Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Венгрия подпишет с Россией договор о транзите газа в обход Украины, он рассчитан на 15 лет, есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

Украинская сторона уже отреагировала на недружественный шаг Будапешта, перенеся заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

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