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Україна оскаржить новий газовий контракт Угорщини та РФ. Звернеться до Єврокомісії

Автор: Юлія Бойко

Українська сторона має намір оскаржити новий газовий контракт Угорщини та Російської Федерації в обхід території України. Зокрема, через Європейську комісію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

"Українська сторона також звернеться до Європейської комісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Угорщина підпише з Росією договір про транзит газу в обхід України, він розрахований на 15 років, є можливість перегляду умов через 10 років.

Українська сторона вже відреагувала на недружній крок Будапешта, перенісши засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва.

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