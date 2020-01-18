Украина обжаловала решение ЕСПЧ по люстрации

Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека, признавшего нормы закона "Об очищении власти" (люстрацию) нарушением Конвенции о защите прав человека. Об этом РБК-Украина сообщил министр юстиции Денис Малюська.

По словам Малюськи, украинская сторона обжаловала решение Европейского суда вечером 16 января.

"Подано заявление (в Большую палату ЕСПЧ - ред.) 16 января вечером", - сообщил он.

Жалоба была подана украинским правительством в Большую палату ЕСПЧ. Срок обжалования решения ЕСПЧ истекал 17 января.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Малюська заявлял, что Украина намерена обжаловать решение ЕСПЧ по люстрации. Он добавил, что в решении ЕСПЧ до конца не ясно, каким образом надо поменять закон, чтобы он отвечал Конвенции о защите прав человека.

Как писало РБК-Украина, 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации. В решении ЕСПЧ говорилось, что украинский закон "Об очищении власти" не соответствует Конвенции о защите прав человека и нарушает права госслужащих.

Кроме того, перед выборами в Верховную раду президент Владимир Зеленский предложил усилить люстрацию и подал в парламент соответствующий законопроект. Документом предлагалось люстрировать пятого президента Петра Порошенко, а также других топ-чиновников, которые были при власти в период его каденции.