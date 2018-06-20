Франция готова инвестировать в солнечную электростанцию в Чернобыле 1 млрд евро, - Семерак

Французская компания Engie готова готова инвестировать в добычу электроэнергии

Французская компания Engie готова инвестировать 1 млрд евро в солнечную электростанцию в Чернобыльской зоне. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в эфире "112 Украина".

Ранее французское правительство инвестировало 250 тыс евро в исследование возможности реализации проекта добычи солнечной электроэнергии в Чернобыле.

"Два года назад я обратился с предложением к миру, что Украина готова на территории Чернобыльской станции предложить сети, трансформаторы, людей, которые там остались работать, возможности для инвестирования в возобновляемую энергетику. Например, в солнечную. Эта новость была слабо воспринята украинским медиа, но она в течение первого месяца облетела страницы таких изданий, как The Guardian, Deutsche Welle, Bloomberg и др. На самом деле мы получили безумный интерес. После этого французское правительство инвестировало 250 тыс. евро в исследование, которое они провели по нашей просьбе, возможности реализации такого проекта, и у нас сегодня есть технико-экономическое обоснование, что этот проект возможен величиной в 1,2 ГВт. Для того, чтобы сравнить эту величину, это размер одного энергоблока на бывшей Чернобыльской АЭС", - рассказал министр.

Представители Engie на заседании Совета инвесторов при участии Петра Порошенка заявили о готовности оплатить проект, который ранее оценили в 1 млрд евро.

"Мы этот 1,2 ГВт должны поделить на 10 очередей и предложить инвесторам, чтобы они пришли и начали строить буквально уже сегодня. Я думаю, поскольку французы заявили об этом на Совете инвесторов, то это крайне серьезное заявление и это означает, что они уже готовы строить. Мне известно, что они обратились письмом к правительству, но поскольку это не является компетенцией только Министерства экологии, это должно быть на высшем политическом уровне. Инвестиция французского правительства величиной в 1 млрд евро в Украине - я думаю, это соразмерно двум танковым батальонам условных войск НАТО, которые геополитически защищали бы Украину. Очень надеюсь, что мы будем акселерировать этот проект", - добавил министр.

Напомним, Сенат США выделит из оборонного бюджета 200 млн долларов Украине.