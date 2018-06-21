Україна зобов’язалася до 11% збільшити частку відновлюваної енергетики, - Семерак

Енергетична стратегія передбачає, що до 2035 року частка відновлюваних джерел буде становити 11%

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак заявив, що ухвалена Урядом енергетична стратегія передбачає, що до 2035 року частка відновлюваних джерел в українській енергетиці буде становити 11%. Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства екології та природних ресурсів.

"У новій енергетичній стратегії, яку схвалив Уряд, стоїть завдання, щоб відновлювальні джерела енергії в Україні у 2035 році були на рівні 11% виробництва. Сьогодні відновлювальні джерела енергії - це 1 чи 2%", - сказав він.

Семерак зазначив, що це передбачає декарбонізацію економіки і зокрема, непросте завдання скоротити використання викопних вуглеводнів в Україні.

"Це означає поступову відмову від вугілля і збільшення інвестицій у сонячні, вітряні електростанції. Ті, хто інвестує в енергетику і має там великі капітали, вже сьогодні інвестують також у відновлювальну енергетику. Насправді вона є прибутковою", - додав міністр.

Він додав, що цей перехід не буде простим для України, оскільки є велика кількість зацікавлених людей, які звикли інвестувати у викопні джерела енергії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що французька компанія Engie готова інвестувати 1 млрд євро в сонячну електростанцію в Чорнобильській зоні.