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Украина может объявить обязательную эвакуацию с территорий вокруг ЗАЭС, - Верещук

Фото: глава Минреинтеграции Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Обязательную эвакуацию могут объявить с территорий вокруг Запорожской АЭС, поскольку ситуация на станции становится более напряженной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Минреинтеграции Ирины Верещук в эфире телемарафона.

Верещук отметила, что если решение об обязательной эвакуации с территории вокруг ЗАЭС будет принято, то она безусловно состоится.

"Мы ждем решения ОВА, у них есть специальные комиссии. Это касается отдельных районов Харьковской и Запорожской областей. Что касается ЗАЭС - если решение будет принято, то эвакуация будет", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение последних дней отмечается тенденция, что жители оккупированного Энергодара пытаются выехать на подконтрольную территорию Украины.

Мы писали, что российские войска продолжают интенсивно обстреливать территории вокруг Запорожской атомной электростанции. В связи с чем один из реакторов был отключен от сети.

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Запорожская АЭСэвакуация