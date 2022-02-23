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Украина объявила заявку на матч отбора к баскетбольному ЧМ-2023 против Испании

Автор: Андрей Вырва

Сборные Украины и Испании обнародовали свои заявки из 12 игроков, которые смогут сыграть в завтрашнем матче отбора к баскетбольному ЧМ-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИБА.

Тренерский штаб сборной Украины объявил состав команды на отборочный матч на чемпионат мира-2023 со сборной Испании.

В состав команды Украины вошли 12 баскетболистов. Вне заявки остались Артем Ковалев и Дмитрий Скапинцев.

  • Денис Лукашов ("Прометей")
  • Виталий Зотов ("Днепр")
  • Илья Сидоров ("Прометей")
  • Александр Липовой ("Прометей")
  • Джером Рэндл ("Будивельник")
  • Богдан Близнюк ("Будивельник")
  • Иван Ткаченко ("Черкасские Мавпы")
  • Вячеслав Бобров ("Днепр")
  • Сергей Павлов ("Днепр")
  • Вячеслав Петров ("Прометей")
  • Артем Пустовой ("Гран-Канария")
  • Вячеслав Кравцов ("Днепр")

В состав сборной Испании на матч против Украины вошли также 12 баскетболистов.

Вне заявки остались Франсис Алонсо и Хосеп Пуэрто, а также форвард Микель Сальво.

  • Ориоль Паули ("Андорра")
  • Хайме Прадилья ("Валенсия")
  • Хабьер Лопес-Аростеги ("Валенсия")
  • Альберто Диас ("Уникаха")
  • Хоаким Колом ("АЭК")
  • Данные Диес ("Бургос")
  • Джонатан Баррейро ("Уникаха")
  • Жоан Састре ("Тенерифе")
  • Янкуба Сима ("Манреса")
  • Франс Герра ("Тенерифе")
  • Хоэл Парра ("Ховентуд")
  • Данные Перес ("Манреса")

Игра состоится 24 февраля в испанской Кордобе, начало матча в 21:45.

После двух туров Украина идет на 3-й позиции, Испания лидирует в группе G.

Напомним, что матч отбора на баскетбольный ЧМ-2023 Украина – Испания перенесен.

Добавим, что Украина избавилась от конкурента в борьбе за проведение Евробаскета-2025.

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