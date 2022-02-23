Украина объявила заявку на матч отбора к баскетбольному ЧМ-2023 против Испании

Сборные Украины и Испании обнародовали свои заявки из 12 игроков, которые смогут сыграть в завтрашнем матче отбора к баскетбольному ЧМ-2023.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИБА.
Тренерский штаб сборной Украины объявил состав команды на отборочный матч на чемпионат мира-2023 со сборной Испании.
В состав команды Украины вошли 12 баскетболистов. Вне заявки остались Артем Ковалев и Дмитрий Скапинцев.
В состав сборной Испании на матч против Украины вошли также 12 баскетболистов.
Вне заявки остались Франсис Алонсо и Хосеп Пуэрто, а также форвард Микель Сальво.
Игра состоится 24 февраля в испанской Кордобе, начало матча в 21:45.
После двух туров Украина идет на 3-й позиции, Испания лидирует в группе G.
Напомним, что матч отбора на баскетбольный ЧМ-2023 Украина – Испания перенесен.
Добавим, что Украина избавилась от конкурента в борьбе за проведение Евробаскета-2025.