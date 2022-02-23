Україна оголосила заявку на матч відбору до баскетбольного ЧС-2023 проти Іспанії

Збірні України та Іспанії оприлюднили свої заявки з 12 гравців, які зможуть зіграти в завтрашньому матчі відбору до баскетбольного ЧС-2023.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІБА.
Тренерський штаб збірної України оголосив склад команди на матч відбору на чемпіонат світу-2023 зі збірною Іспанії.
До складу команди України увійшло 12 баскетболістів. Поза заявкою залишилися Артем Ковальов та Дмитро Скапінцев.
До складу збірної Іспанії на матч проти України увійшло також 12 баскетболістів.
Поза заявкою залишилися Франсіс Алонсо та Хосеп Пуерто, а також форвард Мікель Сальво.
Гра відбудеться 24 лютого в іспанській Кордобі, початок матчу о 21:45.
Після двох турів Україна йде на 3-й позиції, Іспанія лідирує у групі G.
Нагадаємо, що матч відбору до баскетбольного ЧС-2023 Україна – Іспанія перенесено.
Додамо, що Україна позбулася конкурента в боротьбі за проведення Євробаскету-2025.