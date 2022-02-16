Украина объявила подозрение "замминистра" из ОРДО

По данным следствия, подозреваемый в 2010 году был избран депутатом Донецкого городского совета. С 2018 года он занял пост "замминистра" и реализовывал политику оккупационной администрации России.

В частности, ему непосредственно подчиняются так называемые "департаменты и отделы" в сферах цветной металлургии, машиностроения, развития химической и фармацевтической промышленности, а также лицензирование торговли.

Среди обязанностей подозреваемого - организация управления промышленными и торговыми предприятиями, которые остались на временно оккупированной территории Донбасса и фактически перешли под контроль представителей пророссийских боевиков. В прокуратуре отметили, что производимая продукция реализуется для получения прибыли, которая затем направляется на финансирование оккупационной администрации.

Кроме того, подозреваемый с помощью некоторых средств массовой информации и во время встреч с населением оккупированных территорий вел агитацию за так называемую "ДНР".

"Замминистра" сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Ему грозит до пяти лет тюремного заключения.