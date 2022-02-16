Україна оголосила підозру "заступнику міністра" з ОРДО

Українська прокуратура заочно оголосила підозру "заступнику міністру промисловості і торгівлі" так званої "ДНР". Він звинувачується в посяганні на територіальну цілісність України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Донецької області.
За даними слідства, підозрюваний у 2010 році був обраний депутатом Донецької міської ради. З 2018 року він зайняв пост "заступника міністра" і реалізовував політику окупаційної адміністрації Росії.
Зокрема, йому безпосередньо підпорядковуються так звані "департаменти та відділи" у сферах кольорової металургії, машинобудування, розвитку хімічної та фармацевтичної промисловості, а також ліцензування торгівлі.
Серед обов'язків підозрюваного - організація управління промисловими і торговими підприємствами, які залишилися на тимчасово окупованій території Донбасу і фактично перейшли під контроль представників проросійських бойовиків. У прокуратурі зазначили, що вироблена продукція реалізується для отримання прибутку, який потім спрямовується на фінансування окупаційної адміністрації.
Крім того, підозрюваний за допомогою деяких засобів масової інформації та під час зустрічей з населенням окупованих територій вів агітацію за так звану "ДНР".
"Заступнику міністра" повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і суверенітет України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України). Йому загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення.
Нагадаємо, раніше прокуратура оголосила про підозру українцю і двом співробітникам Федеральної Служби безпеки (ФСБ) РФ у зборі розвідувальної інформації та постачання зброї на окуповані території Донбасу.
Зазначимо, наприкінці січня співробітники СБУ затримали агента військової розвідки Росії, який планував теракти в Одесі.