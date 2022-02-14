Собирали разведданные и перебрасывали оружие на Донбасс: разоблачена схема с участием сотрудников ФСБ

Прокуратура объявила о подозрении украинцу и двум сотрудникам ФСБ РФ. Их обвиняют в сборе разведывательной информации и поставках оружия на оккупированные территории Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, с 2014 по 2018 годы гражданин Украины - так называемый помощник-консультант депутата Народного совета "ДНР" активно сотрудничал с двумя сотрудниками ФСБ РФ, которые находились на должностях "помощника" и "советника" председателя псевдореспублики Александра Захарченко.

Так, он собирал информацию разведывательного и военного характера, а также привлекал местное население в ряды пророссийских боевиков.

Установлено, что в начале 2015 года подозреваемый познакомился с залегендированым сотрудником Управления ФСБ РФ, который действовал под прикрытием с измененными анкетными данными и, кроме должности "помощника главы ДНР", был "заведующим сектором энергосбережения и повышения энергоэффективности Министерства промышленности и энергетики Ростовской области РФ".

По информации правоохранителей, россиянин был куратором в энергетической и угольно-промышленной сфере и осуществлял контроль и налаживание связей.

Кроме того, обеспечивал интеграцию этих отраслей хозяйства и промышленности временно оккупированной территории Донбасса в экономическое пространство РФ.

В этот же период его брат - сотрудник Пограничной службы ФСБ РФ по Ростовской области также сотрудничал с подозреваемым гражданином Украины и был "внештатным советником" Александра Захарченко.

Так, он выполнял функции куратора в сфере поставки вооружения и военной техники. Гражданин Российской Федерации организовывал отправку с территории РФ на временно оккупированную территорию Донецкой области военного оборудования, техники, огнестрельного оружия, боевых припасов, средств ведения разведки и другого вооружения для так называемой "ДНР".

Сейчас гражданину Украины и двум гражданам РФ - сотрудникам ФСБ РФ заочно сообщено о подозрении в государственной измене и участии в террористической организации (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Продолжается досудебное расследование.