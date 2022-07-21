Украина объявила подозрение "судье ДНР", который вынес смертные приговоры иностранным бойцам

По данным ведомства, подозрение объявили судья так называемой "апелляционной палаты верховного суда ДНР".

"Именно он вопреки требованиям международного права приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании и одного гражданина Королевства Марокко, официально защищали Украину в рядах ВСУ", - указано в сообщении.

Как информируют в СБУ, эти иностранцы добровольно вступили в ВСУ и сдерживали российскую агрессию на Донбассе, где и попали в плен в апреле этого года.

"Своим "приговором" псевдосуд террористической организации "ДНР" нарушил нормы международного законодательства, а именно: требования дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов", - подчеркивают в ведомстве.

В частности, этот псевдосуд нарушил иммунитет комбатантов (право лиц, входящих в состав вооруженных сил стороны конфликта, принимать непосредственное участие в военных действиях) и лишил их права на беспристрастное и нормальное судопроизводство.

Поэтому сейчас следователи СБУ заочно сообщили псевдосудьи о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц).

Продолжается досудебное следствие.

Предыстория

Напомним, "суд "так называемой "ДНР" приговорил к смертной казни еще трех иностранных бойцов, воевавших на стороне Украины, боевики заявили, что их планируют расстрелять.

Добавим, речь идет о британцах Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Первый уже успел попрощаться с родными и сказать им, что его скоро казнят.

Как известно, так называемый "народный совет "боевиков "ДНР" отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Таким образом, оккупанты узаконили казнь, под которую попадают добровольцы, воевавшие на стороне ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.