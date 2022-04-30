UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина объявила подозрение секретарю Совбеза РФ Патрушеву

Фото: секретарь Совбеза России Николай Патрушев (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинская прокуратура объявила подозрение секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву. Он обвиняется в покушении на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Секретарю Совета безопасности РФ уведомлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, секретарь Совбеза РФ принимал участие в реализации плана по нарушению территориальной целостности Украины. В частности, на внеочередном заседании этого органа 21 февраля 2022 года он публично призвал к необходимости признания Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В Офисе генпрокурора не упоминается имя российского высокопоставленного чиновника. Однако с 2008 года должность секретаря Совбеза РФ бессменно занимает Николай Патрушев. Его еще называют "серым кардиналом". Входит в узкий круг доверенных людей Путина.

Напомним, ранее стало известно об участии Патрушева в принятии решения о нападении на Украину.

Отметим, по данным агентства Bloomberg, люди из окружения Путина уже называют войну в Украине катастрофической ошибкой.

Война России против Украины идет 66-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВторжение России в Украину