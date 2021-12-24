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Украина объявила подозрение министру транспорта РФ за полеты в Крым

Автор: Юлия Бойко

Офис генерального прокурора Украины объявил подозрение министру транспорта Российской Федерации Евгению Дитриху. Его подозревают в организации незаконных воздушных перевозок в оккупированный Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса генпрокурора.

Сообщается, что действующему министру транспорта России и его заместителю сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые на руководящих постах "Аэрофлота" организовали схему, по которой с апреля 2014 по ноябрь 2020 на оккупированный полуостров и с него было совершено более 34 тысяч рейсов.

"Таким образом, было незаконно переправлено через государственную границу Украины по меньшей мере 329 тысяч человек", - говорится в сообщении

Рейсы проходили в нарушение норма международного права и воздушного права Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина арестовала почти 250 российских самолетов за полеты в Крым.

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