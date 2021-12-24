Україна оголосила підозру міністру транспорту РФ за польоти до Криму

Повідомляється, що чинному міністру транспорту Росії та його заступнику повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч.3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрювані на керівних постах "Аерофлоту" організували схему, за якою з квітня 2014 по листопад 2020 на окупований півострів та з нього було здійснено понад 34 тисячі рейсів.

"Таким чином, було незаконно переправлено через державний кордон України щонайменше 329 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні

Рейси відбувалися в порушення міжнародного права і повітряного права України.