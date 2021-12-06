Украина арестовала еще 13 российских самолетов за полеты в Крым
Украина заочно арестовала еще 13 российских самолетов за незаконные полеты в оккупированный Крым. Все они принадлежат авиаперевозчику АО "Авиакомпания Смартавиа".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.
Сообщается, что эти самолеты нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Крыма. Таким образом, они действовали вопреки правилам иностранных перелетов и незаконно переправляли людей через государственную границу Украины.
Арест наложен в рамках уголовного производства, открытого по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
- ч.ч. 2,3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
- ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее);
- ст. 334 (момент обретения права собственности по договору).
По данным следствия, на сегодня 37 российских авиакомпаний летают в Крым. Наложение ареста и проведение дальнейших следственных действий позволит ограничить полеты самолетов этих авиаперевозчиков, в том числе в европейские страны.
В общей сложности наложены аресты уже на 249 российских воздушных судов за полеты на оккупированный полуостров.
Напомним, весной Украине заплатили 3,7 млн гривен штрафа за полеты над оккупированным Крымом. Штраф погасила авиакомпания из ОАЭ.