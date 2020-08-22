Украина обвинила Россию в разжигании религиозной вражды в Крыму

Фото: собор Святых апостолов Владимира и Ольги (facebook.com/ppu.gov.ua)

Десятки жителей полуострова лишены свободы за свою религию

Российская Федерация осуществляет широкую информационную пропаганду для разжигания ненависти к религиозным, этническим и социальным группам в оккупированном Крыму. Десятки людей лишены свободы в Крыму за свои религиозные убеждения.

Об этом заявило представительство Украины в ООН на официальной странице в Twitter.

Как отметили в представительстве, уголовному преследованию и притеснению, в частности, подвергаются члены мусульманской общины. Также на территории оккупированного полуострова практически уничтожена украинская церковь.

"Православная церковь Украины практически ликвидирована, главный украинский церковный собор Святых апостолов Владимира и Ольги в Симферополе был изъят (оккупантами - ред.)", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее представительство президента Украины в Крыму заявило о полной ликвидации украинской православной общины на оккупированном полуострове.

Усилить санкции против России за ограничение верующих в Крыму призывали в Министерстве реинтеграции оккупированных территории Украины.