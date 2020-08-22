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Україна звинуватила Росію у розпалюванні релігійної ворожнечі в Криму

Крим, Субота 22 серпня 2020 15:58
Україна звинуватила Росію у розпалюванні релігійної ворожнечі в Криму
Фото: собор Святих апостолів Володимира і Ольги (facebook.com/ppu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Десятки жителів півострову позбавлені волі за свою релігію

Російська Федерація здійснює широку інформаційну пропаганду для розпалювання ненависті до релігійних, етнічних та соціальних груп в окупованому Криму. Десятки людей позбавлені волі в Криму за свої релігійні переконання.

Про це заявило представництво України в ООН на офіційній сторінці у Twitter.

Як наголосили у представництві, кримінальному переслідуванню та пригніченню, зокрема, піддаються члени мусульманської громади. Також на території окупованого півострову практично знищена українська церква.

"Православна церква України практично ліквідована, головний український церковний собор Святих апостолів Володимира та Ольги в Сімферополі було вилучено (окупантами - ред.)", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше представництво президента України в Криму заявило про повну ліквідацію української православної громади на окупованому півострові.

Посилити санкції проти Росії за обмеження вірян в Криму закликали в Міністерстві реінтеграції окупованих території України.

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