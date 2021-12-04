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Украина обвинила РФ в системных препятствиях для миссии ОБСЕ

Автор: Артур Родивилов

Участники министерской встречи ОБСЕ в Стокгольме обсудили блокирование работы миссии наблюдателей на неподконтрольных правительству Украины участках границы с РФ. Глава МИД Дмитрий Кулеба указал, что Россия в организации в целом действует деструктивно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом".

Он подчеркнул, что Россия не просто не продлевает действие СММ ОБСЕ на этих пропускных пунктах, но еще и начинает системно нарушать положения решений, под которыми сама подписалась.

"Она не только заблокировала работу пунктов "Гуково" и "Донецк", но и, например, проведение годового обзора выполнения обязательств. Это мероприятие, которое проходило ежегодно. Сейчас я не вижу конструктивности России и их готовности изменить свое решение. Это очередной удар по Минским договоренностям со стороны РФ", - рассказал Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что прямо сейчас в мире работают над санкциями против России.

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ОБСЕ