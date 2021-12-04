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Україна звинуватила РФ у системних перешкодах для місії ОБСЄ

Автор: Артур Родивилов

Учасники міністерської зустрічі ОБСЄ в Стокгольмі обговорили блокування роботи місії спостерігачів на непідконтрольних Уряду України ділянках кордону з РФ. Глава МЗС Дмитро Кулеба вказав, що Росія в організації в цілому діє деструктивно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Будинок".

Він підкреслив, що Росія не просто не продовжує дію СММ ОБСЄ на цих пропускних пунктах, але ще і починає системно порушувати положення рішень, під якими сама підписалася.

"Вона не тільки заблокувала роботу пунктів "Гуково" і "Донецьк", але і, наприклад, проведення річного огляду виконання зобов'язань. Це захід, який проходив щорічно. Зараз я не бачу конструктивності Росії і їх готовності змінити своє рішення. Це черговий удар по Мінських домовленостях з боку РФ", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що прямо зараз у світі працюють над санкціями проти Росії.

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ОБСЄ