Україна звинуватила РФ у системних перешкодах для місії ОБСЄ

Учасники міністерської зустрічі ОБСЄ в Стокгольмі обговорили блокування роботи місії спостерігачів на непідконтрольних Уряду України ділянках кордону з РФ. Глава МЗС Дмитро Кулеба вказав, що Росія в організації в цілому діє деструктивно.

Він підкреслив, що Росія не просто не продовжує дію СММ ОБСЄ на цих пропускних пунктах, але ще і починає системно порушувати положення рішень, під якими сама підписалася.

"Вона не тільки заблокувала роботу пунктів "Гуково" і "Донецьк", але і, наприклад, проведення річного огляду виконання зобов'язань. Це захід, який проходив щорічно. Зараз я не бачу конструктивності Росії і їх готовності змінити своє рішення. Це черговий удар по Мінських домовленостях з боку РФ", - розповів Кулеба.