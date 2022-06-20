Украина обвинила итальянскую компанию в помощи РФ: поставляет комплектующие для оружия

Компания Danieli продолжает сотрудничать с Россией, несмотря на санкции. Она поставляет запчасти для российской военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Twitter.
"Спустя четыре месяца масштабной войны итальянская компания Danieli по-прежнему сотрудничает с российскими заводами, поставляя оборудование для производства атомных подводных лодок и танковой брони", - рассказывают в Минобороны.
В ведомстве подчеркивают, что такая поддержка российской армии противоречит любым моральным нормам.
Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что российско-оккупационные войска столкнулись с острой потребностью в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники.
В РФ из-за недостатка запчастей остановились заводы, ремонтирующие танки.
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