Украина обвинила итальянскую компанию в помощи РФ: поставляет комплектующие для оружия

Компания Danieli продолжает сотрудничать с Россией, несмотря на санкции. Она поставляет запчасти для российской военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Twitter.

В ведомстве подчеркивают, что такая поддержка российской армии противоречит любым моральным нормам.

"Спустя четыре месяца масштабной войны итальянская компания Danieli по-прежнему сотрудничает с российскими заводами, поставляя оборудование для производства атомных подводных лодок и танковой брони", - рассказывают в Минобороны.

Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что российско-оккупационные войска столкнулись с острой потребностью в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники.

В РФ из-за недостатка запчастей остановились заводы, ремонтирующие танки.

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