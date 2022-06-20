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Україна звинуватила італійську компанію у допомозі РФ: постачає комплектуючі для зброї

Фото: Україна звинуватила італійську компанію у допомозі РФ (minprom.ua)
Автор: Іван Носальський

Компанія Danieli продовжує співпрацювати з Росією, незважаючи на вторгнення до України. Вона постачає запчастини для російської військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України у Twitter.

"Через чотири місяці масштабної війни італійська компанія Danieli, як і раніше, співпрацює з російськими заводами, поставляючи обладнання для виробництва атомних підводних човнів і танкової броні", - розповідають у Міноборони.

У відомстві наголошують, що така підтримка російської армії суперечить будь-яким моральним нормам.

Нагадаємо, раніше в Генштабі доповідали, що російсько-окупаційні війська зіткнулися з гострою потребою у ремонті та відновленні пошкодженого озброєння та військової техніки.

В РФ через нестачу запчастин зупинилися заводи, які ремонтують танки.

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