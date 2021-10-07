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Украина обсуждает с НАТО объединение усилий в Черноморском регионе, - Кулеба

Автор: Анастасия Рокитна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о тесном сотрудничестве Украины и Турции в вопросе безопасности. Украинская сторона готова на двустороннем уровне с Турцией делать дальнейшие шаги для укрепления партнерства в вопросе черноморской безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова украинского министра на совместном с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу брифинге.

По его словам, пока Украина не является членом ЕС и НАТО, она начала политику создания малых альянсов.

"Есть стратегическая инициатива президента Украины о том, что страны НАТО, плюс Украина, Турция и даже Молдова могут объединить свои усилия в вопросе Черноморского региона. И эта инициатива проговаривается сейчас в разных столицах, в том числе с НАТО", - сказал Кулеба.

Он сообщил, что это была тема обсуждений двух министров.

Ранее Кулеба заявил, что Украина и НАТО могут восстановить баланс безопасности в Черном море.

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УкраинаНАТОДмитрий Кулеба