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Україна обговорює з НАТО об'єднання зусиль у Чорноморському регіоні, - Кулеба

Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про тісну співпрацю України та Туреччини у питанні безпеки. Українська сторона готова на двосторонньому рівні з Туреччиною робити подальші кроки у зміцненні партнерства в питанні чорноморської безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова українського міністра на спільному з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу брифінгу.

За його словами, поки Україна не є членом ЄС і НАТО, вона почала політику створення малих альянсів.

"Є стратегічна ініціатива президента України про те, що країни НАТО, плюс Україна, Туреччина і навіть Молдова можуть об'єднати свої зусилля в питанні Чорноморського регіону. І ця ініціатива проговорюється зараз в різних столицях, в тому числі з НАТО", - сказав Кулеба.

Він повідомив, що це була тема обговорень двох міністрів.

Раніше Кулеба заявив, що Україна і НАТО можуть відновити баланс безпеки в Чорному морі.

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УкраїнаНАТОДмитро Кулеба