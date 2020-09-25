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Украина обсудит со странами-соседями проблему очередей на границе

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудит со своими коллегами из соседних государств проблему автомобильных очередей на украинской границе. Такое поручение министру дал президент Украины Владимир Зеленский.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, на границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород" водители грузовиков ждут на пропуск по 3-4 суток.

"Проблема не только на этом контрольно-пропускном пункте. У нас много соседей, много стран, и там всюду есть большие очереди. Мы должны дружить с нашими соседями, но на дипломатическом уровне мы тоже должны давить", - отметил он.

Глава государства добавил, что Украина будет просить своих соседей ускорить процесс пропуска автомобилей через границу.

Напомним, вчера Госпогранслужба заявляла о больших очередях на границе с Венгрией и Словакией, там на пропуск ожидали около 400 транспортных средств.

Также РБК-Украина писало о больших очередях на границе с Польшей, где въезда в Украину ожидали около 800 грузовиков, а выезда около 300 транспортных средств.

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