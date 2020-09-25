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Украина обсудит со странами-соседями проблему очередей на границе

Ужгород, Пятница 25 сентября 2020 19:04
Украина обсудит со странами-соседями проблему очередей на границе
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудит со своими коллегами из соседних государств проблему автомобильных очередей на украинской границе. Такое поручение министру дал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, на границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород" водители грузовиков ждут на пропуск по 3-4 суток.

"Проблема не только на этом контрольно-пропускном пункте. У нас много соседей, много стран, и там всюду есть большие очереди. Мы должны дружить с нашими соседями, но на дипломатическом уровне мы тоже должны давить", - отметил он.

Глава государства добавил, что Украина будет просить своих соседей ускорить процесс пропуска автомобилей через границу.

Напомним, вчера Госпогранслужба заявляла о больших очередях на границе с Венгрией и Словакией, там на пропуск ожидали около 400 транспортных средств.

Также РБК-Украина писало о больших очередях на границе с Польшей, где въезда в Украину ожидали около 800 грузовиков, а выезда около 300 транспортных средств.

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Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийМИД УкраиныУжгородграницаочереди
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