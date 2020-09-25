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Україна обговорить з країнами-сусідами проблему черг на кордоні

Ужгород, П'ятниця 25 вересня 2020 19:04
Україна обговорить з країнами-сусідами проблему черг на кордоні
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорить зі своїми колегами з сусідніх держав проблему автомобільних черг на українському кордоні. Таке доручення міністру дав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами Зеленського, на кордоні зі Словаччиною в пункті пропуску "Ужгород" водії вантажівок чекають на пропуск по 3-4 доби.

"Проблема не тільки на цьому контрольно-пропускному пункті. У нас багато сусідів, багато країн, і там усюди є великі черги. Ми повинні дружити з нашими сусідами, але на дипломатичному рівні ми повинні теж тиснути", - зазначив він.

Глава держави додав, що Україна проситиме своїх сусідів пришвидшити процес пропуску автомобілів через кордон.

Нагадаємо, вчора Держприкордонслужба заявляла про великі черги на кордоні з Угорщиною та Словаччиною, там на пропуск очікували близько 400 транспортних засобів.

Також РБК-Україна писало про великі черги на кордоні з Польщею, де на в'їзд в Україну очікували близько 800 вантажівок, а на виїзд близько 300 транспортних засобів.

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