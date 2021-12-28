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Украина обсудит с новым правительством Германии блокирование поставок оружия

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Киев, Вторник 28 декабря 2021 09:59
Украина обсудит с новым правительством Германии блокирование поставок оружия Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Германия в правление Ангелы Меркель заблокировала поставки оружия Украине. Украинские дипломаты будут вести переговоры с новым немецким правительством.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью РБК-Украина.

"Мы, безусловно, будем говорить с немцами вообще о теме поставки Украине вооружения как таковой. Меня здесь меньше беспокоит вопрос, как именно это делать, через механизм НАТО или иначе", - отметил он.

Кулеба назвал этот вопрос принципиальным, потому что никаких ограничений, никаких эмбарго на торговлю оружием с Украиной нет.

"И мы являемся ответственным участником международного рынка вооружений, поэтому любые ограничения устанавливаются отдельными странами не по юридическим или соображениям безопасности, а сугубо по политическим. Я считаю, что в отношениях с Германией подобные ограничения не соответствуют духу и характеру наших двусторонних отношений", - заявил он.

Напомним, Зеленский прокомментировал блокирование поставок оружия Украине и заявил, что "в некоторых странах побеждает страх".

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