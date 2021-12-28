Україна обговорить з новим урядом Німеччини блокування постачання зброї

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю РБК-Україна .

"Ми, безумовно, будемо говорити з німцями взагалі про тему постачання Україні озброєння як таку. Мене тут менше турбує питання, як саме це робити, через механізм НАТО або інакше", - зазначив він.

Кулеба назвав це питання принциповим, тому що жодних обмежень, жодних ембарго на торгівлю зброєю з Україною немає.

"І ми є відповідальним учасником міжнародного ринку озброєнь, тому будь-які обмеження встановлюються окремими країнами не з юридичних чи безпекових міркувань, а суто з політичних. Я вважаю, що у відносинах з Німеччиною подібні обмеження не відповідають духу і характеру наших двосторонніх відносин", - заявив він.