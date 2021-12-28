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Україна обговорить з новим урядом Німеччини блокування постачання зброї

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Київ, Вівторок 28 грудня 2021 09:59
Україна обговорить з новим урядом Німеччини блокування постачання зброї Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)і
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Німеччина за правління Ангели Меркель заблокувала поставки зброї Україні. Українські дипломати будуть вести перемовини з новим німецьким урядом.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми, безумовно, будемо говорити з німцями взагалі про тему постачання Україні озброєння як таку. Мене тут менше турбує питання, як саме це робити, через механізм НАТО або інакше", - зазначив він.

Кулеба назвав це питання принциповим, тому що жодних обмежень, жодних ембарго на торгівлю зброєю з Україною немає.

"І ми є відповідальним учасником міжнародного ринку озброєнь, тому будь-які обмеження встановлюються окремими країнами не з юридичних чи безпекових міркувань, а суто з політичних. Я вважаю, що у відносинах з Німеччиною подібні обмеження не відповідають духу і характеру наших двосторонніх відносин", - заявив він.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував блокування поставок зброї Україні і заявив, що "в деяких країнах перемагає страх".

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