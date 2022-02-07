Украина обсудит с Германией и Францией блокирование поставок оружия

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поднимет вопрос о поставках оружия Украине с представителями Франции и Германии. По его словам, это всегда в повестке дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время брифинга.

"Вопрос военных поставок в Украину из Германии или из третьей стран, которые требуют на это разрешение, будет в повестке дня моих переговоров сегодня... Так же мы будем обсуждать эту тему завтра во время визита Макрона", - отметил глава МИД.

Кулеба добавил, когда речь идет об укреплении Украины, не может быть стран-исключений, с которыми бы эту тему не поднимали.