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Украина обсудит с Германией и Францией блокирование поставок оружия

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поднимет вопрос о поставках оружия Украине с представителями Франции и Германии. По его словам, это всегда в повестке дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время брифинга.

"Вопрос военных поставок в Украину из Германии или из третьей стран, которые требуют на это разрешение, будет в повестке дня моих переговоров сегодня... Так же мы будем обсуждать эту тему завтра во время визита Макрона", - отметил глава МИД.

Кулеба добавил, когда речь идет об укреплении Украины, не может быть стран-исключений, с которыми бы эту тему не поднимали.

Напомним, Германия повторила отказ поставлять оружие Украине.

Ранее сообщалось, что посольство Украины направило официальное письмо правительству Германии, в котором просит предоставить оборонительное вооружение.

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ФранцияГерманияДмитрий Кулеба