"Хотим мирно разрешить конфликт". Германия повторила отказ поставлять оружие Украине

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в очередной раз повторила отказ поставлять оружие Украине на фоне возможного вторжения России. Берлин выступает за мирный путь решения конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt .

"У федерального правительства уже давно есть четкая позиция - даже в предыдущие законодательные периоды - мы не доставляли оружие в кризисные зоны, чтобы не допустить там дальнейшей эскалации", - заявила Ламбрехт.

По ее словам, на сегодня продолжается диалог по мирному урегулированию.

"В украинском конфликте у нас есть партнеры по переговорам, которые вернулись за стол переговоров - например, в Совете Россия-НАТО и в нормандском формате. Вот почему сейчас наша задача - снизить эскалацию. Мы хотим разрешить этот конфликт мирным путем", - добавила министр обороны Германии.