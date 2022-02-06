"Хотим мирно разрешить конфликт". Германия повторила отказ поставлять оружие Украине
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в очередной раз повторила отказ поставлять оружие Украине на фоне возможного вторжения России. Берлин выступает за мирный путь решения конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.
"У федерального правительства уже давно есть четкая позиция - даже в предыдущие законодательные периоды - мы не доставляли оружие в кризисные зоны, чтобы не допустить там дальнейшей эскалации", - заявила Ламбрехт.
По ее словам, на сегодня продолжается диалог по мирному урегулированию.
"В украинском конфликте у нас есть партнеры по переговорам, которые вернулись за стол переговоров - например, в Совете Россия-НАТО и в нормандском формате. Вот почему сейчас наша задача - снизить эскалацию. Мы хотим разрешить этот конфликт мирным путем", - добавила министр обороны Германии.
Напомним, ранее сообщалось, что посольство Украины направило официальное письмо правительству Германии, в котором просит предоставить оборонное вооружение. Речь идет о боеприпасах для противовоздушной и противоракетной обороны, а также для пулеметов.
Также стало известно, что Израиль запретил странам Балтии предоставить Украине вооружение израильского производства.