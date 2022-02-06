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"Хотим мирно разрешить конфликт". Германия повторила отказ поставлять оружие Украине

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Берлин, Воскресенье 06 февраля 2022 10:50
"Хотим мирно разрешить конфликт". Германия повторила отказ поставлять оружие Украине Фото: министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (facebook.com/Christine.Lambrecht.188)
Автор: Юлия Бойко

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в очередной раз повторила отказ поставлять оружие Украине на фоне возможного вторжения России. Берлин выступает за мирный путь решения конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

"У федерального правительства уже давно есть четкая позиция - даже в предыдущие законодательные периоды - мы не доставляли оружие в кризисные зоны, чтобы не допустить там дальнейшей эскалации", - заявила Ламбрехт.

По ее словам, на сегодня продолжается диалог по мирному урегулированию.

"В украинском конфликте у нас есть партнеры по переговорам, которые вернулись за стол переговоров - например, в Совете Россия-НАТО и в нормандском формате. Вот почему сейчас наша задача - снизить эскалацию. Мы хотим разрешить этот конфликт мирным путем", - добавила министр обороны Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что посольство Украины направило официальное письмо правительству Германии, в котором просит предоставить оборонное вооружение. Речь идет о боеприпасах для противовоздушной и противоракетной обороны, а также для пулеметов.

Также стало известно, что Израиль запретил странам Балтии предоставить Украине вооружение израильского производства.

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