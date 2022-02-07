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Україна обговорить з Німеччиною та Францією блокування постачання зброї

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підніме питання щодо постачання зброї Україні з представниками Франції та Німеччини. За його словами, це завжди в порядку денному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС під час брифінгу.

"Питання військових постачань до України з Німеччини або з третій країн, які потребують на це дозвіл, буде на порядку денному моїх переговорів сьогодні... Так само ми будемо обговорювати цю тему завтра під час візиту Макрона", - зазначив голова МЗС.

Кулеба додав, коли йдеться про зміцнення України, не може бути країн-винятків, з якими би цю тему не порушували.

Нагадаємо, Німеччина повторила відмову постачати зброю Україні.

Раніше повідомлялося, що посольство України направило офіційний лист уряду Німеччини, в якому просить надати оборонне озброєння.

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ФранціяГерманияДмитро Кулеба