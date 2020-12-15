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Украина обсудила с ВОЗ сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19

Киев, Вторник 15 декабря 2020 20:37
Украина обсудила с ВОЗ сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19
Фото: встреча представителей МИД и ВОЗ (mfa.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня встретился с директором Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге. Говорили о поддержке Украины в противодействии пандемии коронавируса и доступе к вакцинам против COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

По словам Кулебы, украинская сторона стремится максимально задействовать потенциал ВОЗ для профилактики, лечения и скорейшей вакцинации населения от коронавируса.

В то же время Клюге заверил, что ВОЗ тесно сотрудничает со всеми партнерами в целях эффективного противодействия пандемии и укрепление украинской системы здравоохранения.

Кроме того, Кулеба привлек внимание ВОЗ к сложной эпидемической ситуации на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Стороны обсудили вопрос доступа международных организаций на оккупированный Донбасс.

"Жители оккупированных частей Донбасса и Крыма не обеспечены надлежащим медицинским и социальным защитой, что недопустимо на фоне продолжающейся пандемии", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, Клюге прибыл в Украине в воскресенье, 13 декабря. В ходе визита он планировал встретиться с представителями украинской власти, чтобы обсудить противодействие COVID-19.

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Новости Украины Политика ВОЗДмитрий КулебапандемияКоронавирус

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