ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна обговорила з ВООЗ співпрацю в боротьбі з пандемією COVID-19

Київ, Вівторок 15 грудня 2020 20:37
Україна обговорила з ВООЗ співпрацю в боротьбі з пандемією COVID-19
Фото: зустріч представників МЗС та ВООЗ (mfa.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні зустрівся з директором Європейського бюро ВООЗ Хансом Клюге. Говорили про підтримку України в протидії пандемії коронавірусу та доступ до вакцин проти COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

За словами Кулеби, українська сторона прагне максимально задіяти потенціал ВООЗ для профілактики, лікування та якнайшвидшої вакцинації населення від коронавірусу.

Водночас Клюге запевнив, що ВООЗ тісно співпрацює з усіма партнерами задля ефективної протидії пандемії та зміцнення української системи охорони здоров'я.

Крім того, Кулеба привернув увагу ВООЗ до складної епідемічної ситуації на окупованих територіях Донбасу та Криму. Сторони обговорили питання доступу міжнародних організацій на окупований Донбас.

"Мешканці окупованих частин Донбасу та Криму не забезпечені належним медичним та соціальним захистом, що неприпустимо на тлі триваючої пандемії", - наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, Клюге прибув в Україні у неділю, 13 грудня. В ході візиту він планував зустрітися з представниками української влади, щоб обговорити протидію COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ВООЗДмитро КулебапандемияКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся