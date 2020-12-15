Україна обговорила з ВООЗ співпрацю в боротьбі з пандемією COVID-19

Фото: зустріч представників МЗС та ВООЗ (mfa.gov.ua)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні зустрівся з директором Європейського бюро ВООЗ Хансом Клюге. Говорили про підтримку України в протидії пандемії коронавірусу та доступ до вакцин проти COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

За словами Кулеби, українська сторона прагне максимально задіяти потенціал ВООЗ для профілактики, лікування та якнайшвидшої вакцинації населення від коронавірусу.

Водночас Клюге запевнив, що ВООЗ тісно співпрацює з усіма партнерами задля ефективної протидії пандемії та зміцнення української системи охорони здоров'я.

Крім того, Кулеба привернув увагу ВООЗ до складної епідемічної ситуації на окупованих територіях Донбасу та Криму. Сторони обговорили питання доступу міжнародних організацій на окупований Донбас.

"Мешканці окупованих частин Донбасу та Криму не забезпечені належним медичним та соціальним захистом, що неприпустимо на тлі триваючої пандемії", - наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, Клюге прибув в Україні у неділю, 13 грудня. В ході візиту він планував зустрітися з представниками української влади, щоб обговорити протидію COVID-19.