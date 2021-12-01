Украина обсудила с руководством ЕС отмену платы за роуминг

30 ноября в Брюсселе страны Ассоциированного трио и ЕС обсудили возможность отмены платы за роуминг. Также во время рабочей встречи говорили о включении Украины в единое европейское платежное пространство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал .

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, с руководством Европейского Союза обсуждались вопросы, касающиеся каждого человека.

"Например, мы обсуждали возможность отмены платы за роуминг для наших граждан или включения наших государств в единое европейское платежное пространство, когда не нужно будет платить огромные средства за перевод евро между нашими странами", - отметил глава украинского правительства.

Он также подчеркнул, что реализация этих инициатив даст мгновенный эффект, который ощутит каждый человек.

Отметим, в страны Ассоциированного трио входят Украина, Грузия и Молдова.